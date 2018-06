Potsdam (dpa) - Der Tod von zwei dänischen Mädchen in einem ausgebrannten Auto in Brandenburg gibt weiter Rätsel auf. Nach Angaben des schwer verletzten Vaters war es ein Unfall. Das habe der 40-Jährige in einer ersten Vernehmung am Krankenbett erklärt, sagte Staatsanwalt Ralf Roggenbuck in Potsdam. Der schwerverletzte 40-Jährige hatte die Ermittler am vergangenen Freitag zu dem ausgebrannten Kleinwagen in einem Waldstück nahe der A 24 geführt. In dem Auto lagen die verkohlten Leichen seiner Kinder. Die Obduktion ergab, dass die Mädchen bei lebendigem Leib verbrannten.

