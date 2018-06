Potsdam (dpa) - Die beiden in Brandenburg in einem Autowrack entdeckten Mädchen sind bei lebendigem Leib verbrannt. Das ergab die Obduktion der Leichen. Weitere Untersuchungen sollen folgen. Die Ermittler erhoffen sich dabei auch Erkenntnisse zu einer möglichen Vergiftung der Kinder. Ob es sich um ein Familiendrama oder einen Unfall handelte, ist weiter unklar - ebenso die Brandursache. Die Leichen der neun und zehn Jahre alten Kinder waren am Freitag entdeckt worden. Der schwer verletzte Vater hatte die Polizei zu dem Autowrack geführt.

