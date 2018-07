Berlin (dpa) - Bei der Explosion eines Sprengsatzes in einem Berliner Park ist ein Mann schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 58-Jährige am Nachmittag im Schillerpark in Wedding beim Spaziergang mit seinem Hund eine Plastiktüte entdeckt und aufgehoben. Daraufhin habe es eine Detonation gegeben, die den Mann schwer im Gesicht und an den Beinen verletzte. Der Schwerverletzte kam in ein Krankenhaus. Er schwebt nach Angaben der Polizei jedoch nicht in Lebensgefahr.

