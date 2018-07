Berlin (dpa) - Bei der Explosion eines Sprengsatzes in einem Berliner Park ist am Sonntag ein Mann schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 58-Jährige am Nachmittag im Schillerpark in Wedding beim Spaziergang mit seinem Hund eine Plastiktüte entdeckt und aufgehoben.

Daraufhin habe es eine Detonation gegeben, die den Mann schwer im Gesicht und an den Beinen verletzte. Der Schwerverletzte kam in ein Krankenhaus. Er schwebt nach Angaben der Polizei jedoch nicht in Lebensgefahr.

Die Polizei sperrte den Park weiträumig ab. Kriminaltechniker und Sprengstoffexperten untersuchten den Ort. Dabei wurden nach Angaben einer Polizeisprecherin keine weiteren Sprengkörper gefunden. Über die Hintergründe der Explosion wurden keine Angaben gemacht. Bisher gebe es aber keinerlei Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund, hieß es aus Polizeikreisen.

Im Berliner Stadtteil Wedding wurde erst Ende Mai dieses Jahres an einem Kanalufer nahe der Ausländerbehörde ein verdächtiger Behälter gefunden und von Sprengstoffexperten abtransportiert. Dessen Inhalt entpuppte sich als Rohrbombe. Über die Herkunft der Bombe wurde nichts bekannt.