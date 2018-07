Inhalt Seite 1 — Öl entweicht weiter aus Nordsee-Leck Seite 2 Auf einer Seite lesen

London (dpa) - Die britischen Behörden gehen weiterhin von einem vergleichsweise glimpflichen Ausgang des Ölunfalls auf einer Shell-Plattform in der Nordsee aus.

Der Ölfilm werde vermutlich nicht die Küste erreichen und sich von selbst auflösen, sagte ein Sprecher des Ministeriums für Energie und Klimawechsel in London. Allerdings werde man die Situation wie bisher genau beobachten und alles versuchen, um Schäden für die Umwelt zu verhindern. Sobald die Aufräumarbeiten nach dem Unfall abgeschlossen seien, werde geprüft, ob man Shell für den Fall zur Verantwortung ziehe.

Umweltschützer argumentierten, dass Öl auch außerhalb der Küste für Tiere und Pflanzen gefährlich sei. Obwohl es sich nicht um einen riesigen Unfall handle, werde trotzdem Schaden angerichtet, sagte Simon Boxall von der Universität Southampton.

Shell arbeitete derweil weiter daran, den Ölfluss aus der kaputten Leitung zu stoppen. Mittlerweile sei der Ölstrom aus dem Leck von fünf Barrel pro Tag auf ein Barrel (159 Liter) zurückgegangen, sagte ein Sprecher des britisch-niederländischen Konzerns. Allerdings wisse man nicht, wie viel Öl sich noch in der beschädigten Pipeline befinde - und damit möglicherweise noch ins Meer gelangen könne.

Shell hatte seit Bekanntwerden des Unfalls betont, dass nur eine begrenzte Menge Öl in der abgesicherten Leitung sei. Es sei aber unter anderem wegen mehrerer übereinanderliegender Rohre kaum einzuschätzen, um wie viel Öl es sich insgesamt handle.

Das erste Leck unter der Shell-Plattform «Gannet Alpha», die rund 180 Kilometer von der schottischen Küste bei Aberdeen entfernt in der Nordsee liegt, war am vergangenen Mittwoch entdeckt worden. Nachdem das erste Loch gesichert war, suchte sich das Öl einen neuen Weg. Insgesamt sind mittlerweile mehr als 200 Tonnen Öl in die Nordsee geflossen.

Erst zum Wochenende hatte Shell den Unfall öffentlich gemacht. Umweltschützer kritisieren deshalb mangelnde Transparenz. Auch zweifeln sie an, ob die Konzerne auf mögliche Unfälle ausreichend vorbereitet sind.