Daegu (dpa) - Katars Hauptstadt Doha bewirbt sich für die Olympischen Spiele 2020. Das kündigte das Nationale Olympischen Komitee des Landes an. Wegen der großen Sommerhitze am Persischen Golf war eine erste Kandidatur Katars um die Spiele 2016 erfolglos geblieben. Für die Sommerspiele 2020 bewerben sich auch Tokio, Madrid, Rom und Istanbul. Die Bewerbungen müssen bis zum 1. September beim IOC eingereicht werden. Die IOC-Vollversammlung entscheidet im September 2013 in Buenos Aires über den Gastgeber der Spiele.

