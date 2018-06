Kiel (dpa) - Mit einer schweren Führungskrise endet für die schleswig-holsteinische CDU die Sommerpause: Neun Monate vor der Landtagswahl droht der als Spitzenkandidat vornominierte Christian von Boetticher an einem früheren Liebesverhältnis zu einer damals 16-Jährigen zu scheitern. Führende Christdemokraten rechnen nach dpa-Informationen fest mit einem Rücktritt am Abend bei einer Sondersitzung des geschäftsführenden Vorstands. Ministerpräsident Peter Harry Carstensen sagte der Zeitung «Schleswig-Holstein am Sonntag», er habe im Juli von «Gerüchten» über eine frühere Beziehung seines Nachfolger gehört.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.