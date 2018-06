Inhalt Seite 1 — CDU-Vorstand tagt - Warten auf Erklärung von Boettichers Seite 2 Auf einer Seite lesen

Kiel (dpa) - In einer Krisensitzung mit offenem Ausgang hat der geschäftsführende Landesvorstand der schleswig-holsteinischen CDU am Abend über die politische Zukunft von Spitzenkandidat Christian von Boetticher beraten. Es ging um die Frage, ob der 40-Jährige zurücktritt oder im Amt bleiben kann.

Auch nach zwei Stunden Sitzungsdauer war das Ergebnis der Diskussion nicht absehbar, eine Pressekonferenz wurde noch am Abend erwartet. Der 40-jährige von Boetticher stand massiv unter Druck, weil er im vergangenen Jahr eine Liebesbeziehung mit einer 16-Jährigen hatte.

Ein solches Verhältnis ist rechtlich zwar zulässig, löste in der Nord-CDU aber trotzdem Unmut und Unverständnis aus. Ministerpräsident Peter Harry Carstensen erklärte, der Vorgang habe mehr als eine nur rechtliche Dimension. Im Gespräch mit der Zeitung «Schleswig-Holstein am Sonntag» äußerte Carstensen auch die Erwartung, dass von Boetticher «die richtigen Schlüsse daraus zieht». Landesschatzmeister Hans-Jörn Arp sagte vor der Krisensitzung, es sei schwer denkbar, dass von Boetticher Spitzenkandidat bleiben kann. «Dies ist eine Belastung auch für ihn persönlich.»

«Es liegen keine Rechtsverstöße vor», sagte ein persönlicher Berater von Boettichers der dpa. Es könne allenfalls um moralische oder politische Beurteilungen gehen. Im Frühjahr 2010 - also weit vor seiner Kür zum Spitzenkandidaten - habe von Boetticher die Beziehung beendet. In der Nord-CDU löste das Verhältnis zu der viel jüngeren Frau dennoch erhebliche Unruhe und Unverständnis aus.

Für die gemeinsam mit der FDP in Kiel regierende Nord-CDU ist die Entwicklung ein Dreivierteljahr vor der Wahl ein harter Schlag. Zwar gab es parteiintern immer wieder auch Kritik an von Boettichers Führungsstil, aber mit seiner Kür zum Spitzenkandidaten Anfang Mai mit 87 Prozent schien für ihn alles klar zu sein. Der 64-jährige Carstensen hatte auf eine weitere Bewerbung verzichtet - der Neue sollte am 4. November in Lübeck als Spitzenkandidat offiziell bestätigt werden.

Einflussreiche Christdemokraten sahen in Boetticher aber nie den aussichtsreichsten CDU-Kandidaten für die Landtagswahl. Vor dem Votum für ihn war vor allem Wirtschaftsminister Jost de Jager (46) im Gespräch als möglicher Alternativkandidat, aber auch Landtagspräsident Torsten Geerdts (48).

FDP-Fraktionschef Wolfgang Kubicki hat nun eine schnelle Entscheidung gefordert. «Die CDU muss den Vorfall intern klären und schnell eine Lösung finden», sagte er dem «Hamburger Abendblatt» (Montag). Dann werde auch die FDP reagieren. Zu den Spekulationen über eine frühere Beziehung von Boettichers zu einer Minderjährigen wollte Kubicki nicht Stellung nehmen - was er in seinem Privatleben mache, gehe die FDP nichts an.