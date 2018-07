Kiel (dpa) - Ein Dreivierteljahr vor der Landtagswahl in Schleswig-Holstein bahnt sich bei der CDU eventuell ein Rücktritt des Spitzenkandidaten und Landesparteichefs Christian von Boetticher an. Hinweise darauf erhielt die Deutsche Presse-Agentur am Samstag aus führenden Kreisen der Partei.

Hintergrund soll das Privatleben des Politikers sein. Boetticher (40), der auch Vorsitzender der Landtagsfraktion ist, hat für Sonntagabend eine Erklärung im Landesvorstand angekündigt. Für die CDU, die in Kiel mit der FDP eine Koalitionsregierung bildet, wäre ein Rücktritt von Boettichers neun Monate vor der Landtagswahl ein Desaster. Führende Christdemokraten gingen am Samstag davon aus, dass er darum aber nicht herumkommen wird.