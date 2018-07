Berlin (dpa) - Führende FDP-Politiker gehen nicht davon aus, dass der umstrittene Außenminister Guido Westerwelle auf der FDP-Klausurtagung am Dienstag die Vertrauensfrage stellt.

«Davon ist mir nichts bekannt, dass eine solche Frage gestellt werden soll», sagte Fraktionschef Rainer Brüderle am Dienstag im Morgenmagazin von ARD und ZDF. Sollte Westerwelle entsprechendes planen, «hätte er sicher den Fraktionschef informiert», so Brüderle. «Das ist überhaupt kein Thema.»

Auch der nordrhein-westfälische FDP-Vorsitzende und Bundesgesundheitsminister Daniel Bahr glaubt nicht an eine Vertrauensfrage seines Partei- und Kabinettskollegen. «Das ist gar nicht nötig», sagte Bahr dem Radiosender WDR 2. Eine Vertrauensabstimmung sei dann notwendig, wenn es erforderlich sei, wenn kein Vertrauen mehr vorhanden sei. «Aber ich sehe nicht die breiten Stimmen in der Öffentlichkeit, der Fraktionsmitglieder, die sagen, Guido Westerwelle hat das Vertrauen nicht mehr. Sondern ich sehe eine Debatte, die natürlich auch parteitaktisch geführt wird.»

Zuvor hatte die «Rheinische Post» berichtet, Westerwelle erwäge auf der Klausurtagung der FDP-Bundestagsfraktion in Bergisch Gladbach die Vertrauensfrage zu stellen. Westerwelle sei fest entschlossen, um sein Amt zu kämpfen, berichtet die Zeitung (Dienstag) unter Berufung auf Parteikreise. Deshalb müsse es eine «klare Entscheidung» geben, ob die Partei ihn noch im Amt haben wolle.

Westerwelle steht wegen seiner Haltung zum Nato-Einsatz in Libyen in der Kritik. Er hatte den Erfolg der libyschen Rebellen zunächst auch mit der von der Bundesregierung unterstützten Sanktionspolitik begründet - nicht aber mit Nato-MiLitäreinsatz, an dem sich Deutschland nach Enthaltung im UN-Sicherheitsrat nicht beteiligte.