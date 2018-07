Berlin (dpa) - Auch in der Union gibt es Kritik an einem Wechsel des zurückgetretenen Saar-Ministerpräsidenten Peter Müller ans Bundesverfassungsgericht. CDU-Bundesvorstandsmitglied Hendrik Wüst sagte der «Bild»-Zeitung, ein solcher Wechsel mache das höchste deutsche Gericht angreifbar. Bisher hatten sich Politiker der Grünen und der SPD kritisch zu dem Wechsel Müllers geäußert. Nach Informationen der Zeitung gibt es in der Regierungskoalition bereits eine interne Übereinkunft, Müller als Nachfolger für den ausscheidenden Verfassungsrichter Udo di Fabio zu nominieren.

