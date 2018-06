Berlin (dpa) - Kann Guido Westerwelle aufatmen? FDP-Chef Philipp Rösler hat mit einem Machtwort die interne Rücktrittsdebatte um den Außenminister für beendet erklärt. Das Führungsteam der FDP bestehe aus den Spitzen von Partei und Fraktion sowie den aktuellen Ministern. Und das werde auch in Zukunft so bleiben, sagte Rösler bei der FDP-Fraktionsklausur in Bergisch Gladbach. Offen ist, ob der Außenminister nach den Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin im September wieder in die Schusslinie geraten könnte.

