Berlin (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat Kritik von Altkanzler Helmut Kohl am außenpolitischen Kurs ihrer Regierung zurückgewiesen. Auch die Vorwürfe von Bundespräsident Christian Wulff gegen Politiker und Währungshüter in der Euro-Krise will sie sich nicht zu eigen machen.

Derweil sagte sie am Donnerstag eine geplante Russland-Reise Anfang September ab, weil dann der Bundestag über die Schuldenkrise beraten will. Merkels Kurs ist auch in der schwarz-gelben Koalition umstritten. Das US-Magazin «Forbes» kürte sie allerdings zur mächtigsten Frau der Welt.

Zu Kohls Kritik sagte Merkel der «Süddeutschen Zeitung» (Donnerstag): «Jede Zeit hat ihre spezifischen Herausforderungen», und fügte hinzu: «Die christlich-liberale Bundesregierung arbeitet daran, die Herausforderungen unserer Zeit zusammen mit unseren Partnern in Europa und der Welt entschlossen zu meistern.» Dennoch: «Die Verdienste Helmut Kohls als Kanzler der deutschen Einheit und der europäischen Einigung sind nicht hoch genug einzuschätzen», sagte die CDU-Chefin weiter.

Ohne die Kanzlerin direkt zu nennen, hatte Kohl in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview der Zeitschrift «Internationale Politik» beklagt, der Regierung fehle der politische Kompass. Indirekt warf er Merkel auch vor, keinen Führungs- und Gestaltungswillen zu haben. Der 81-Jährige kritisierte neben der deutschen Enthaltung im UN-Sicherheitsrat zum Libyen-Einsatz der Nato auch eine Verschlechterung in den deutsch-amerikanischen Beziehungen. Die Abschaffung der Wehrpflicht nannte er einen Fehler.

Mit Blick auf die Kritik von Bundespräsident Wulff an der Haltung der Europäischen Zentralbank (EZB) sagte Merkel: «Ich werde die EZB nicht kritisieren, weil sie ihre Entscheidungen unabhängig fällt». Die Zentralbank habe alle ihre Entscheidungen über Ankäufe von Anleihen selbstständig getroffen, sagte sie dem Sender NDR Info. Wulff hatte kritisiert, dass die EZB zur Beruhigung der Märkte massiv Anleihen von Euro-Schuldenländern gekauft hatte.

Wegen der Bundestagsdebatte über den Euro-Rettungsschirm Anfang September hat Merkel eine geplante Russlandreise gestrichen. Als der Termin zugesagt worden sei, habe noch nicht bekannt sein können, dass am 8. September die deutschen Regeln zur Reform des Euro-Rettungsschirms in den Bundestag eingebracht würden, erläuterte Regierungssprecher Steffen Seibert. «Die Bedeutung des Themas gebietet die Anwesenheit der Bundeskanzlerin.»

Kohls Kritik wurde auch von CDU-Generalsekretär Hermann Gröhe zurückgewiesen. «Die von Helmut Kohl genannten Grundprinzipien deutscher Außenpolitik - wie die transatlantische Partnerschaft, die Einigung Europas und die deutsch-französische Freundschaft - bestimmen auch heute das Handeln der Regierung von Angela Merkel», sagte er der Tageszeitung «Die Welt» (Donnerstag).