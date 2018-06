Kiel (dpa) - Mit schnellen Personalentscheidungen will die CDU in Kiel aus der Krise kommen. Christian von Boetticher war wegen einer Beziehung zu einer 16-Jährigen als schleswig-holsteinischer Parteichef und Spitzenkandidat zurückgetreten. Inzwischen verdichten sich die Anzeichen, dass Wirtschaftsminister Jost de Jager die Partei in die Landtagswahl führen soll. Auf ihn könnte nach Informationen der dpa auch der Posten des Landesvorsitzenden hinauslaufen. Laut einem Bericht der Zeitung «Die Welt» wird von Boetticher auch sein Amt als Fraktionschef im Landtag niederlegen.

