Berlin (dpa) - FDP-Chef Philipp Rösler will einen neuen Dialog mit den Gewerkschaften beginnen und die Beteiligung der Mitarbeiter an Unternehmen mit Anreizen unterstützen. Das Verhältnis zu den Gewerkschaften war in der Vergangenheit nicht immer spannungsfrei. Das wolle er ändern, sagte der Wirtschaftsminister der «Rheinischen Post». Mit dem Vorstoß wendet sich Rösler in einem weiteren Punkt von der Politik seines Vorgängers Guido Westerwelle ab. Dieser hatte als Parteichef zu Oppositionszeiten die Gewerkschaften als «Plage für das Land» bezeichnet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.