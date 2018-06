Kiel (dpa) - Jost de Jager soll die CDU in Schleswig-Holstein in den Landtagswahlkampf im kommenden Jahr führen. Der Landesvorstand sprach sich am Abend einstimmig für de Jager als Nachfolger von Christian von Boetticher aus. De Jager ist im Moment Wirtschaftsminister in Kiel, er soll auch Landesparteichef werden. Für beide Posten muss er offiziell gewählt werden. Das soll im September und Anfang November passieren. Boetticher hatte seine Posten wegen einer früheren Beziehung zu einer 16-Jährigen abgegeben. Auch der CDU-Fraktionsvorsitz muss neu besetzt werden.

