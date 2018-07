Kiel (dpa) - Knapp neun Monate vor der Landtagswahl in Schleswig-Holstein ist das neue Spitzenteam der Nord-CDU komplett. Der Wirtschaftspolitiker Johannes Callsen wurde zum Chef der Landtagsfraktion in Kiel gewählt. Gemeinsam mit dem designierten Spitzenkandidaten und Landesparteichef Jost de Jager soll der 45-Jährige die CDU aus der schweren Krise führen, in die sie Christian von Boetticher mit seinem Verhältnis zu einer 16-Jährigen gestürzt hat. Ministerpräsident Peter Harry Carstensen tritt bei der Wahl im Mai 2012 nicht wieder an.

