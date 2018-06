Kiel (dpa) - Neun Monate vor der Landtagswahl in Schleswig- Holstein tritt CDU-Spitzenkandidat Christian von Boetticher zurück. Das erklärte der 40-Jährige am Sonntagabend nach einer CDU- Vorstandssitzung in Kiel. Er legt auch sein Amt als Landesvorsitzender der Nord-CDU nieder.

Von Boetticher zieht damit auf massiven Druck aus der Partei die Konsequenz aus einem inzwischen beendeten Liebesverhältnis: Der seinerzeit unverheiratete Politiker hatte Anfang 2010 eine Beziehung zu einer damals 16-Jährigen.

Ein solches Verhältnis ist rechtlich zulässig, löste in der Nord-CDU aber trotzdem Unmut und Unverständnis aus. Ministerpräsident Peter Harry Carstensen erklärte, der Vorgang habe mehr als eine nur rechtliche Dimension. Carstensen äußerte auch die Erwartung, dass von Boetticher «die richtigen Schlüsse daraus zieht».

Es lägen «keine Rechtsverstöße vor», sagte ein persönlicher Berater von Boettichers der Nachrichtenagentur dpa. Es könne allenfalls um moralische oder politische Beurteilungen gehen. Im Frühjahr 2010 - also weit vor seiner Kür zum Spitzenkandidaten - habe von Boetticher die Beziehung beendet.

Für die gemeinsam mit der FDP in Kiel regierende Nord-CDU ist die Entwicklung ein Dreivierteljahr vor der Wahl ein harter Schlag. Zwar gab es parteiintern immer wieder auch Kritik an von Boettichers Führungsstil, aber mit seiner Kür zum Spitzenkandidaten Anfang Mai schien für ihn alles klar zu sein. Der 64-jährige Carstensen hatte auf eine weitere Bewerbung verzichtet. Von Boetticher sollte am 4. November in Lübeck als Spitzenkandidat offiziell bestätigt werden.