Berlin (dpa) - Die Kritik von Helmut Kohl an der Außen- und Europapolitik der Regierung Merkel schlägt in der Union weiterhin hohe Wellen. Amtierende CDU-Regierungsmitglieder sehen den Altkanzler auf dem Holzweg. Umweltminister Norbert Röttgen sagte der «Welt am Sonntag», er teile diese Kritik nicht. Die Antwort auf die Verschuldungs- und Währungskrise müsse in einer weiteren Vertiefung der europäischen Zusammenarbeit liegen. Finanzminister Wolfgang Schäuble sagte dem «Tagesspiegel am Sonntag», er sei froh, dass wieder intensiver über die Zukunft Europas gesprochen werde.

