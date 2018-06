Berlin (dpa) - Die Zukunft von Außenminister Guido Westerwelle bleibt ungewiss. Nach Informationen der «Rheinischen Post» erwägt der 49-Jährige, in der heute beginnenden Herbstklausur der FDP-Bundestagsfraktion die Vertrauensfrage zu stellen. Westerwelle sei fest entschlossen, um sein Amt zu kämpfen, berichtet die Zeitung unter Berufung auf Parteikreise. Er steht wegen seiner Haltung zum Nato-Einsatz in Libyen auch in den eigenen Reihen in der Kritik. FDP-Chef Philipp Rösler hatte gestern deutlich gemacht, dass Westerwelle nunmehr Minister auf Bewährung sei.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.