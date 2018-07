München (dpa) - Ex-Deutsche-Bank-Chef Rolf Breuer muss sich von heute an wegen versuchten Prozessbetrugs vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft München I wirft ihm vor, 2003 in einem Zivilprozess um milliardenschweren Schadenersatz für die Pleite des Medienunternehmers Leo Kirch die Unwahrheit gesagt zu haben. Breuer habe über die Umstände eines Interviews falsche Angaben gemacht, in dem er die Kreditwürdigkeit Kirchs angezweifelt hatte, so die Anklage.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.