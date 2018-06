Frankfurt/Main (dpa) - Der Prozess um den ersten islamistischen Anschlag in Deutschland hat unter strengen Sicherheitsvorkehrungen vor dem Frankfurter Oberlandesgericht begonnen. Der 21 Jahre alte Angeklagte hat laut Staatsanwaltschaft vor rund einem halben Jahr am größten deutschen Flughafen in Frankfurt zwei US-Soldaten mit Kopfschüssen getötet und zwei andere schwer verletzt. Als er auf einen fünften Soldaten zielte, blockierte seine Pistole. Kurz darauf wurde der im Kosovo geborene Frankfurter festgenommen. Er muss sich wegen zweifachen Mordes und dreifachen Mordversuchs verantworten.

