Frankfurt/Main (dpa) - Im Frankfurter Prozess um 250 Millionen Euro hinterzogene Umsatzsteuer hat sich einer der sechs Angeklagten als unwissender Akteur dargestellt. Er habe zunächst kaum verstanden, wie der Handel mit CO2-Emissionsrechten funktioniere.

Das sagte der 35 Jahre alte Geschäftsmann am Montag vor dem Frankfurter Landgericht. Er habe zu Beginn auf Anweisung der britischen Inhaber einer Schweizer Aktiengesellschaft mit den Verschmutzungsrechten gehandelt, die vor allem von Produktionsbetrieben benötigt werden. Um ins Geschäft zu kommen, habe er eine Liste möglicher Partner abtelefoniert und Einladungsschreiben verschickt. Auf Nachfragen habe er kaum kompetent antworten können.

Das Geschäft ist nach Darstellung des Angeklagten erst richtig in Schwung gekommen, als er Kontakt zur Zentrale der Deutschen Bank in Frankfurt aufnahm. Dort habe man ihm sofort einen Handelsvertrag und ein entsprechendes Konto angeboten. Unmittelbar danach hätten sich bei ihm dann zahlreiche Interessenten gemeldet. Er habe sich zudem auf die Risikoeinschätzungen der Bank verlassen, die auf eigenen Wunsch seine Kunden vorab überprüft habe. Später hatte der 35-Jährige die Handelsfirma sogar selbst übernommen und seinen nun ebenfalls angeklagten Vater als Geschäftsführer eingestellt.

Die Rolle des größten deutschen Kreditinstituts steht im Hintergrund des in der vergangenen Woche begonnenen Großverfahrens mit einer Schadenssumme von rund 250 Millionen Euro. Laut Anklage wurden die Zertifikate von einer Vielzahl von Firmen weitergereicht, um letztlich die Umsatzsteuer zu hinterziehen. Im Gerichtssaal wurde erneut diskutiert, ob die Bank mit ihrem Engagement den Zertifikatehandel in Deutschland und damit auch den Steuerbetrug nicht erst ermöglicht habe. Gegen sieben Mitarbeiter der Bank wird weiterhin ermittelt, das Institut geht aber von ihrer Unschuld aus.

Der Angeklagte wollte nichts davon gewusst haben, dass sich jeder Zwischenhändler strafbar macht, falls mit dem gehandelten Papier die Umsatzsteuer hinterzogen wurde. Die Deutsche Bank habe ihm erklärt, dass sie den gesamten deutschen Markt überwache. Die illegalen Aktivitäten waren im April 2010 bei einer Goßrazzia aufgedeckt worden, bei der unter anderem die Zentrale der Deutschen Bank in Frankfurt durchsucht worden war. In der vergangenen Woche hatte ein erster Angeklagter seine Beteiligung an dem Steuerkarussel gestanden.