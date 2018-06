Köln (SID) - Patrick Moster (Landau) wird neuer Leistungssportdirektor des Bundes Deutscher Radfahrer (BDR). Der derzeitige Bundestrainer für den Bereich Straßenrennsport Männer U23 sowie Querfeldein Männer und Junioren tritt am 1. Januar 2012 die Nachfolge von Burckhard Bremer an, der im Dezember in Ruhestand geht.