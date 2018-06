Moskau (SID) - Der deutsche Junioren-Radsportler Max Niederlag (Heidenau) hat bei den Bahn-Weltmeisterschaften in Moskau einen Weltrekord im Sprint aufgestellt. Der 18-Jährige entschied die Qualifikation über die 200-m-Distanz in 9,89 Sekunden für sich. Niederlag peilt bei der Junioren-WM nach dem deutschen Sieg im Teamsprint nun eine zweite Goldmedaille an.