Hamburg (dpa) - Ex-Radprofi Jan Ullrich will zu «gegebener Zeit» zu seiner Vergangenheit Stellung nehmen. Das kündigte Ullrichs neuer PR-Manager Falk Nier in einem Interview mit dem Bayerischen Rundfunk (BR) an.

Ob es dabei möglicherweise zu einem verspäteten Doping-Geständnis kommen könnte, ist offen. «Jan wird in gegebener Zeit zu seiner Vergangenheit Stellung nehmen. Jetzt können wir das nicht tun, weil möglicherweise noch ein Verfahren auf ihn zukommt», teilte Nier mit. Am Montag entscheidet der Internationale Sportgerichtshof CAS, ob das Olympische Komitee der Schweiz wegen Ullrichs Verwicklungen in den Fall Fuentes wieder aktiv werden muss. Ullrich hat Doping bisher stets bestritten.