Moskau (dpa) - Die Pannenserie in der russischen Raumfahrt reißt sich ab. Nun ist das erste Mal seit mehr als 30 Jahren ein Versorgungs-Raumschiff abgestürzt. Sorgen macht sich nun auch das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, das auf die Sojus-Technik setzt.

Kurz nach dem Start des Raumschiffs vom Typ Progress M 12-M seien Probleme mit der Zündung der dritten Stufe der Sojus-Trägerrakete aufgetreten, teilte die Raumfahrtbehörde Roskosmos nach Angaben der Agentur Interfax mit. Es sei niemand verletzt worden, auch Schäden am Boden habe es nicht gegeben.

Der Chef des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Köln, Johann-Dietrich Wörner, in Köln äußerte sich tief besorgt über den ersten Fehlstart einer Sojus seit 1978. «Wir sind derzeit in Deutschland und Europa äußerst abhängig von der bisher zuverlässigen Sojus-Technik», sagte Wörner der Nachrichtenagentur dpa bei einem Telefonat. «Das ist kein schöner Vorgang.»

Wörner sagte, dass es eine Zeit dauern werde, bis die Unglücksursache geklärt sei. Bis dahin dürfe auch kein Raumfahrer mehr mit der Sojus-Technik ins All gebracht werden. Am 20. Oktober sollten nach bisherigen Plänen die ersten funktionstüchtigen Satelliten für das Navigationssystem Galileo mit Sojus-Raketen vom europäischen Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guyana starten.

Bei dem Unglück am Mittwoch kam es nach ersten Angaben zu einer Störung der Motorenanlage, die sich wegen der Havarie abschaltete. Der Frachter sei im Osten Russlands in menschenleerer Gegend im Altai-Gebirge in Sibirien abgestürzt. An Bord waren auch 800 Kilogramm des hochgiftigen Treibstoffs Heptil für die ISS, wie die Agentur Itar-Tass meldete. Es wurde eine Untersuchungskommission eingesetzt, um die Unglücksursache zu klären.

Der Transporter mit etwa 2,6 Tonnen Nachschub für die ISS-Besatzung war am Abend (Ortszeit) vom Weltraumbahnhof Baikonur zunächst pünktlich gestartet. «Es gab einen Notfall», teilte Roskosmos kurz darauf mit. «Spezialisten untersuchen die Ursache», hieß es. Künftige Starts würden verschoben. Die Raumfahrer an Bord seien aber weiter ausreichend etwa mit Sauerstoff und Wasser versorgt, sagte der Flugleiter für den russischen Teil der ISS, Wladimir Solowjow.

Bereits am vergangenen Donnerstag war es zu einer schweren Raumfahrtpanne gekommen. Dabei war kurz nach dem Start - ebenfalls von Baikonur in Kasachstan (Zentralasien) - der Kontakt zu einem mit europäischer Hilfe konstruierten millionenteuren Nachrichtensatelliten abgerissen.