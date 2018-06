Kabul/Tripolis (dpa) - Mit einem dreitägigen Freudenfest begehen rund 1,5 Milliarden Muslime weltweit das Ende des heiligen Fastenmonats Ramadan. In den beiden größten islamischen Ländern, Indonesien und Pakistan, beginnt das Fest des Fastenbrechens (Eid al-Fitr) an diesem Mittwoch.

Auch in Indien, wo die weltweit drittgrößte muslimische Gemeinschaft lebt, sowie im Iran mussten Gläubige am Dienstag noch bis zum Sonnenuntergang fasten. Dagegen herrscht in den meisten arabischen Ländern wie Saudi-Arabien und Ägypten bereits seit Montagabend Hochstimmung. In Libyens Hauptstadt Tripolis tanzten tausende Menschen auf dem Platz der Märtyrer. Sie feierten ausgelassen das Ende der 42 Jahre langen Herrschaft des Regimes von Ex-Machthaber Muammar al-Gaddafi. In der Türkei heißt das Eid-Fest wegen der vielen Süßigkeiten auch Zuckerfest. Es wird traditionell für gegenseitige Besuche, Geschenke und die Verteilung von Süßigkeiten genutzt.

In Kabul feierten die Menschen den Auftakt des dreitägigen Eid-Fests mit Musik und Gebeten. Trotz der Angst vor Terroranschlägen waren zahlreiche Menschen auf den Straßen der afghanischen Hauptstadt zu sehen, viele hatten sich für Besuche bei Verwandten neue Kleider gekauft. Kinder spielten in Parkanlangen, Erwachsene kauften Trockenobst und Fleisch. Junge Menschen versammelten sich zum Picknick außerhalb der Stadt.

Der afghanische Präsident Hamid Karsai rief die Taliban zum Eid-Fest erneut dazu auf, der Gewalt abzuschwören. Taliban-Chef Mullah Mohammad Omar hatte zuvor in einer Botschaft anlässlich des Ende des Fastenmonats mitgeteilt, der Kampf werden weitergehen. Er forderte erneut einen sofortigen Abzug der ausländischen Truppen.

Fasten gehört zu den im Koran verankerten fünf Pflichten eines Muslims. Die Feiern zum Abschluss des Ramadans zeigen die Freude darüber, die Entbehrungen während des Fastens im neunten Monat des islamischen Mondkalenders gemeistert zu haben. Wie christliche Kinder zu Weihnachten bekommen auch kleine Muslime zum Eid-Fest Geschenke.