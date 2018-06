Köln (SID) - Pokalsieger Schalke 04 muss im Play-off-Rückspiel um die Europa League eine 0:2-Niederlage gegen HJK Helsinki aufholen (20.15 Uhr). Hannover 96 wird dagegen beim FC Sevilla seinen 2:1-Vorsprung aus dem Hinspiel verteidigen (21.05 Uhr). Für beide Fußball-Bundesligisten geht es um den Platz im Europacup.

Borussia Dortmund, Bayern München und Bayer Leverkusen warten auf ihre Gegner in der Königsklasse. In Monte Carlo werden die Gruppen zur Champions League ausgelost (18.00 Uhr).

Bei der Hockey-Europameisterschaft in Mönchengladbach spielen die deutschen Damen gegen Spanien um den Einzug ins Finale (21.00 Uhr). Mit einem Erfolg lösen die Frauen, wie einen Tag zuvor die Herren, das Ticket für die Olympischen Spiele in London.

Bei der Judo-Weltmeisterschaft in Paris greift Olympiasieger Ole Bischof ins Geschehen ein. Mit seinem jungen Teamkollegen Sven Maresch kämpft Bischof im Palais Omnisport in der Klasse bis 81 kg um Medaillen. Um Gold, Silber oder Bronze geht es auch für Claudia Malzahn in der Klasse bis 63 kg (Finals ab 15.30 Uhr).