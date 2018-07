Köln (SID) - Aufsteiger Hertha BSC Berlin trifft zum Auftakt des 4. Spieltags der Fußball-Bundesliga ab 20.30 Uhr auf den VfB Stuttgart. Im zweiten Heimspiel der Saison wollen die Herthaner endlich ihren ersten Saisonsieg einfahren.

Bei der Hockey-Europameisterschaft in Mönchengladbach kämpfen die deutschen Männer um den Finaleinzug. Um 21.00 Uhr will der Olympiasieger an England Revanche für die Endspielniederlage von vor zwei Jahren nehmen. Zuvor spielen die deutschen Frauen (15.30) gegen die Niederlande um den Titel.

In Spa bilden die ersten beiden Trainingsläufe den Auftakt zum Großen Preis von Belgien. Der 11. Lauf zur Formel-1-Weltmeisterschaft steht am Sonntag an. Vor 20 Jahren fuhr Rekord-Weltmeister Michael Schumacher an gleicher Stelle sein erstes Formel-1-Rennen.