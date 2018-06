Paris (SID) - Die deutschen Judo-Männer treffen in der ersten Runde des Team-Wettbewerbs bei der WM in Paris am Sonntag auf Georgien, die Frauen bekommen es zunächst mit Australien zu tun. Das ergab die Auslosung am Samstagnachmittag. Die Männer könnten demnach erst im Finale auf die Topfavoriten Japan und Frankreich stoßen, die Frauen im Halbfinale auf das Team des Gastgebers.