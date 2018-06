Szeged (Ungarn) (SID) - Die deutsche Kanu-Flotte ist erfolgreich in den zweiten Tag bei den Weltmeisterschaften im ungarischen Szeged gestartet. Alle vier Boote des Deutschen Kanu-Verbandes (DKV) erreichten die Finals in den olympischen Klassen am Samstag.

Im Einerkajak der Frauen kam Vierer-Olympiasiegerin Nicole Reinhardt (Lampertheim) durch ihren Halbfinalerfolg über 500 m weiter. Im Zweierkajak waren Franziska Weber/Tina Dietze (Potsdam/Leipzig) im Halbfinale über 500 m ebenfalls erfolgreich. Im Zweiercanadier genügte Tomasz Wylenzek/Stefan Holtz (Essen/Leipzig) ein dritter Platz im Halbfinale über 1000 m, während der Viererkajak über 1000 m souverän sein Halbfinale gewann.

Am Freitagnachmittag fallen in Szeged die ersten vier Entscheidungen in den zwölf olympischen Klassen. Max Hoff (Essen) peilt dabei den Titel-Hattrick im Einerkajak über 1000 m an. Auch die Zweierkajak-Olympiasieger Andreas Ihle/Martin Hollstein (Magdeburg/Neubrandenburg) greifen über 1000 m nach Gold. Zudem träumt der Viererkajak der Frauen über 500 m von einer Medaille. In den Finals werden auch die ersten Quotenplätze für die Sommerspiele 2012 in London vergeben.