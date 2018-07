Luhmühlen (SID) - Bundestrainer Hans Melzer (Putensen) hat die deutsche Mannschaft für die Europameisterschaften der Vielseitigkeitsreiter ab Donnerstag in Luhmühlen benannt. Zum Team des Gastgebers gehören die Team-Olympiasieger Andreas Dibowski (Döhle) mit Fantasia und Ingrid Klimke (Münster) mit Butts Abraxxas. Weltmeister Michael Jung (Horb) mit Sam und EM-Debütantin Sandra Auffarth (Ganderkesee) komplettieren den Kader für die Titelkämpfe vom 25. bis 28. August vor den Toren Hamburgs.

Doppel-Olympiasieger Hinrich Romeike (Nübbel) fehlt wie im vergangenen Jahr bei der WM in Kentucky wegen einer Verletzung seines Pferdes Marius. Als Einzelreiter gehen an den Start: Dirk Schrade (Sprockhövel) mit King Artus, Peter Thomsen (Lindewitt) mit Horseware's Barny, Julia Krajewski (Warendorf) mit After the Battle, Kai-Steffen Meier (Waldbröl) mit Karascada, Julia Mestern (Ohlstadt) mit Schorsch, Andreas Ostholt (Warendorf) mit Franco Jeas, Frank Ostholt (Warendorf) mit Little Paint und Benjamin Winter (Warendorf) mit Wild Thing Z.