London (SID) - Sebastian Coe, ehemaliger 800 Meter-Weltrekordler und Chef des Organisationskomitees der Olympischen Spiele in London (LOCOG), hat die Badminton-Weltmeisterschaften als "einmalige Titelkämpfe" gelobt. Der Olympiasieger über 1500 Meter von Moskau 1980 und Los Angeles 1984 besuchte die WM in der Londoner Wembley Arena, um sich die Halle anzusehen, in der im kommenden Jahr die Olympia-Wettbewerbe im Badminton und der rhythmischen Sportgymnastik stattfinden sollen.

"Ich genieße es, an einem unserer traditionellsten olympischen Veranstaltungsorte zu sein", sagte Coe mit Blick auf die Geschichte der Arena, die bei den Olympischen Spielen 1948 unter dem Namen "Wembley Empire Pool" als Schwimmhalle gedient hatte.

Die Badminton-Wettbewerbe werden im kommenden Jahr vor 6000 Zuschauern ausgetragen und gehörten nach dem Start des Vorverkaufs zu den ersten Veranstaltungen, die ausverkauft waren.