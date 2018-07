Zürich (dpa) - Für Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble gilt die Annahme des mit der Schweiz ausgehandelten Steuerabkommens im Gesetzgebungsverfahren als sicher. Wenn es unterzeichnet sei, werde es in den gesetzgebenden Körperschaften eine breite Mehrheit finden, sagte Schäuble in einem Gespräch mit dem Schweizer Fernsehen. Deutschland und die Schweiz haben sich grundsätzlich auf die Versteuerung von Kapitalerträgen ab 2013 geeinigt, die deutsche Bankkunden in der Schweiz erwirtschaften.

