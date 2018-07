New York (dpa) - Die Tennis-Profis Roger Federer und Venus Williams haben ihre Auftaktpartien bei den US Open gewonnen und sind in Runde zwei. Die ältere der beiden Williams-Schwestern, die erstmals seit 1997 wieder ungesetzt bei ihrem Heim-Grand-Slam antritt, hatte keinerlei Probleme gegen Wesna Dolonts. Williams bezwang die Russin souverän mit 6:4 und 6:3. Auch der fünfmalige US-Open-Champion Federer wirbelte durch das Arthur-Ashe-Stadium. Der Schweizer Weltranglistendritte setzte sich in nur 1:46 Stunden mit 6:4, 6:3 und 6:2 gegen den Kolumbianer Santiago Giraldo durch.

