New York (dpa) - Nach Hurrikan «Irene» lachte zum US-Open-Start die Sonne - und auch Julia Görges durfte strahlen. Mit ihrem Erstrundensieg erwischte die an Nummer 19 gesetzte Bad Oldesloerin einen guten Start in das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres.

Görges gewann den deutschen Tennis-Vergleich gegen Kristina Barrois mit 6:3, 6:2 und überstand damit zum zweiten Mal in New York die erste Runde. Dagegen scheiterte der Lübecker Tobias Kamke klar mit 2:6, 2:6, 1:6 am Amerikaner Mardy Fish, derzeit die Nummer eins der US-Herren. Insgesamt waren 13 deutsche Profis für das Hauptfeld qualifiziert.

Mit einem schnellen Break zum 2:0 im ersten Satz und zwei weiteren nach dem 2:2 im zweiten Durchgang setzte sich Görges auch im dritten Duell gegen Barrois durch. Nächste Gegnerin ist Laura Pous-Tio - eigentlich eine lösbare Aufgabe, doch Görges verlor vor kurzem auf Sand in Bad Gastein auch den zweiten Vergleich gegen die Spanierin. Zuvor musste sie nach Wimbledon jedoch zwei Zahneingriffe über sich ergehen lassen. «Da war ich noch total erschossen, außerdem ist Sand ihr Lieblingsbelag. Es wird ganz klar an mir hängen, wie diese Partie ausgeht. Vom Gefühl her spiele ich im Moment das Beste, was ich bisher gespielt habe», sagte Görges.

Gegen Barrois sorgte die 22-Jährige mit einem knallroten Top auch äußerlich für Aufsehen und leistete sich nur eine kurze schwächere Phase im zweiten Satz. Während die Schleswig-Holsteinerin eine gute Länge in den Schlägen hatte, versuchte es Barrois meist zu oft mit der Brechstange. «Es war ein solides Match, mit dem ich zufrieden bin. Es ist immer ein bisschen komisch gegen eine Deutsche, aber im Grunde darf man sich davon nicht beirren lassen», sagte Görges.

Das Match zwischen Görges und Barrois gehörte zu den Partien, die etwas nach hinten verlegt wurden. Die Organisatoren wollten mit dem gestaffelten Beginn vermeiden, dass alle Zuschauer zur selben Zeit mit der U-Bahn aus Manhattan kamen, da der am Wochenende wegen «Irene» komplett eingestellt U-Bahn-Betrieb am Montagmorgen erst wieder anlief. Auf der Linie 7 nach Flushing Meadows gab es keine Probleme, auch auf der Anlage waren nur kleine Schäden zu beseitigen.

Kamke durfte wegen einer Verlegung sogar das erste Turniermatch im anfangs kaum gefüllten, 24 000 Fans fassenden Arthur-Ashe-Stadium bestreiten. Doch das war ein zweifelhaftes Vergnügen. Zwar nahm der Lübecker dem Favoriten Fish sofort den Aufschlag ab, doch dann dominierte der Weltranglisten-Achte, der 2004 Olympia-Silber aus Athen mitbrachte und Gesamtsieger der Hartplatz-Turnierserie vor den US Open war. Kamke hatte zwar seine Chancen, doch die Nummer 92 der Welt war bei weitem nicht so effektiv wie Fish, dem kurz vor Schluss sogar ein spektakulärer Schlag durch die Beine gelang.