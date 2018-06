Dallas (SID) - Angelique Kerber ist ihrer Fed-Cup-Kollegin Sabine Lisicki ins Viertelfinale von Dallas gefolgt. Die 23-Jährige aus Kiel gewann 6:3, 6:2 gegen die Amerikanerin Melanie Oudin und trifft in der nächsten Runde auf die Schwedin Johanna Larsson. Die an Nummer fünf gesetzte Lisicki hat es mit der ukrainischen Qualifikantin Kateryna Bondarenko zu tun. Beide Matches finden in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (MESZ) statt.

Sabine Lisicki vertrieb sich die Zeit an ihrem spielfreien Tag unter anderem mit einem kleinen Ausritt. "Ich liebe Pferde und die Reiterei", sagte die Berlinerin: "Aber immer alles schön vorsichtig und langsam."