Cincinnati (SID) -

Nach Wimbledon-Halbfinalistin Sabine Lisicki ist auch Fed-Cup-Spielerin Julia Görges beim WTA-Turnier in Cincinnati in der ersten Runde ausgeschieden. Die 22-Jährige aus Bad Oldesloe musste sich bei der mit 2,05 Millionen US-Dollar dotierten Hartplatzveranstaltung am Montag der chinesischen Qualifikantin Zheng Jie nach einem spannenden letzten Satz mit 2:6, 6:1 und 4:6 geschlagen geben.

Zuvor war Lisicki an Shahar Peer aus Israel gescheitert. Die Berlinerin verlor ihr Match in zwei Sätzen mit 4:6 und 6:7 (4:7). Dabei kämpfte sie sich nach einem 0:5-Rückstand im zweiten Satz noch zurück, stand am Ende aber mit leeren Händen da. Am Montag im Einsatz war zudem Andrea Petkovic (Darmstadt), die es mit Jarmila Gajdosova (Australien) zu tun bekam.