New York (dpa) - Sabine Lisicki und Angelique Kerber haben bei den US Open der Tennisprofis die zweite Runde erreicht. Die Berlinerin Lisicki gewann in New York souverän 6:3, 6:3 gegen Aljona Bondarenko aus der Ukraine und revanchierte sich für das Zweitrunden-Aus vor drei Jahren an gleicher Stelle.

Lisicki trifft nun auf US-Star Venus Williams. Anders als die Weltranglisten-18. Lisicki ist Williams nach einer Verletzungspause diesmal in Flushing Meadows nicht gesetzt. Bereits am Montag hatte Julia Görges im deutschen Auftaktvergleich gegen Kristina Barrois die Oberhand behalten. Kurz nach Lisicki zog auch die Kielerin Kerber in die nächste Runde ein. Sie setzte sich mit 7:6 (7:3), 6:3 gegen Lauren Davis durch. Das 17-jährige Talent aus den USA war dank einer Wildcard dabei. Kerber trifft nun auf die an Nummer zwölf gesetzte Polin Agnieszka Radwanska.

Lisicki verschaffte sich gegen die 27-jährige Bondarenko mit einem Break zum 4:2 den entscheidenden Vorsprung im ersten Satz und ließ ein weiteres zu Beginn des zweiten Durchgangs folgen. Die einstige Weltranglisten-19. Bondarenko, die wegen einer Knieverletzung in diesem Jahr auf Rang 124 zurückfiel, hielt phasenweise gut dagegen.

Doch Lisicki agierte drei Tage nach ihrem Turniersieg in Dallas mit sehr viel Selbstvertrauen und verfügte über die härteren Schläge. Ihren Aufschlag brachte die 21-Jährige teilweise mit fast 200 Stundenkilometern ins Feld. Nach 70 Minuten beendete Lisicki die Partie mit dem zweiten Matchball und will nun im vierten Anlauf erstmals die dritte Runde der US Open erreichen.