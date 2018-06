Cincinnati (SID) - Andrea Petkovic steht im Halbfinale des WTA-Masters von Cincinnati (USA). Die Weltranglistenelfte aus Darmstadt bestätigte zwei Wochen vor den US Open in New York ihre blendende Verfassung und setzte sich gegen Nadja Petrowa (Russland) 7:5, 6:1 durch.

In der Vorschlussrunde des Tennis-Turniers trifft Petkovic entweder auf Jelena Jankovic (Serbien/Nr. 13) oder Shuai Peng (China/Nr. 15). Im zweiten Halbfinale des mit 2,05 Millionen Dollar (ca. 1,42 Millionen Euro) dotierten Masters kommt es zum russischen Duell zwischen Maria Scharapowa (Nr. 4) und Wera Swonarewa (Nr. 2).

Beim zeitgleich stattfindenden ATP-Turnier der Herren war zuvor der letzte deutsche Teilnehmer Philipp Kohlschreiber (Augsburg) im Achtelfinale am Franzosen Gaël Monfils (Nr. 6) 2:6, 2:6 gescheitert.