New York (SID) - (SID) - Mit einem hart erkämpften Arbeitssieg hat Davis-Cup-Spieler Philipp Petzschner als zweiter deutscher Profi die zweite Runde der US Open in New York erreicht. Der Weltranglisten-67. aus Bayreuth setzte sich in seinem Auftaktmatch mit 7:5, 6:7 (2:7), 6:3, 6:7 (5:7), 6:3 gegen Albert Ramos (Spanien) durch und wurde seiner Favoritenstellung nach 4:24 Stunden doch noch gerecht. Petzschner vergab bereits im vierten Satz beim Stand von 6:5 einen Matchball, nutzte letztlich aber seinen vierten.

Zuvor hatte Julia Görges (Bad Oldesloe) ihr erstes Match mit 6:3, 6:2 gegen ihre Fed-Cup-Kollegin Kristina Barrois (Stuttgart) gewonnen. Am Mittwoch trifft der 27-jährige Petzschner auf den an Position 20 gesetzten Serben Janko Tipsarevic. "Petzsche" war beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres noch nie über die zweite Runde hinausgekommen.

In Flushing Meadows standen 13 deutsche Profis im Hauptfeld - sieben Männer und sechs Frauen. Tobias Kamke war am Montag als erster DTB-Profi ausgeschieden. Der Lübecker hatte beim 2:6, 2:6, 1:6 gegen den an Position acht gesetzten Mardy Fish (USA) keine Chance.