New York (SID) - (SID) - Wimbledonsiegerin Petra Kvitova ist bei den US Open in New York als erste Favoritin ausgeschieden. Die an Position fünf gesetzte Tschechin verlor ihr Auftaktmatch überraschend mit 6:7 (3:7), 3:6 gegen die Rumänin Alexandra Dulgheru. Bislang war Kvitova lediglich bei ihrem US-Open-Debüt 2008 in der ersten Runde von Flushing Meadows gescheitert.

Die 21-Jährige war beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres an Position fünf gesetzt, während Dulgheru in der Weltrangliste auf Platz 49 geführt wird.