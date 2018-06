Tel Aviv (dpa) - Mindestens sieben Menschen sind bei einer abgestimmten Attacke in Israel ums Leben gekommen. Nahe dem Badeort Eilat am Roten Meer griffen die Attentäter zunächst einen Reisebus an. Kurz danach attackierten sie auf dem gleichen Straßenabschnitt einen weiteren Bus und Autos. Die Angreifer setzten schwere Waffen ein. Ein Armeefahrzeug fuhr in eine Sprengfalle. Israel reagierte mit einem Luftangriff auf Ziele im Gazastreifen. Dabei starben sechs Menschen.

