Algier (dpa) - Bei einem doppelten Selbstmordanschlag auf eine Militärakademie sind in Algerien mindestens 18 Menschen getötet worden. 26 weitere wurden verletzt, hieß es vom Verteidigungsministerium in Algier. Hinter der Tat sollen radikale Islamisten stehen. In einer ersten offiziellen Bilanz war zunächst nur von elf Toten die Rede. Nach Informationen der algerischen Zeitung «El Watan» sprengten sich die beiden Selbstmordattentäter direkt vor dem Eingang der Offiziersschule in die Luft.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.