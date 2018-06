Oslo (dpa) - Die Überlebenden des Massakers von Utøya können heute auf die norwegische Insel zurückkehren. Die Rückkehr soll ihnen helfen, die schreckliche Tat verarbeiten zu können. Am 22. Juli hatte der Rechtsradikale Anders Behring Breivik 69 Menschen auf Utøya getötet. Die meisten Opfer waren Teilnehmer eines Jugendcamps. Breivik hatte auch eine Autobombe in Oslo gezündet. Insgesamt starben 77 Menschen. Gestern konnten die Hinterbliebenen Utøya besuchen. Morgen ist eine Gedenkfeier in Oslo geplant.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.