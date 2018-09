Washington (dpa) - Die angebliche Nummer Zwei des Terrornetzwerkes Al-Kaida, der Libyer Atiyah Abd al-Rahman, ist nach einem US-Medienbericht in Pakistan getötet worden. Al-Rahman sei bereits am 22. August in dem pakistanischen Stammesgebiet Waziristan ums Leben gekommen, sagte ein US-Regierungsbeamter dem Sender FoxNews. Am selben Tag habe es einen Drohnenangriff in der Region gegeben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.