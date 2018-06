Altendiez (dpa) - Hambüchen glänzt, Nguyen gewinnt: Barren-Europameister Marcel Nguyen hat am Samstag die erste Weltmeisterschafts-Qualifikation der deutschen Turner für sich entschieden.

In Altendiez verwies der 23-jährige Unterhachinger mit 87,60 Punkten den favorisierten Mehrkampf-Europameister Philipp Boy (87,00) auf den zweiten Rang.

Die größten Ovationen der 600 Zuschauer in der ausverkauften Sporthalle durfte einmal mehr Fabian Hambüchen entgegennehmen: Beim erst zweiten Wettkampf nach seiner Zwangspause überzeugte der Ex-Weltmeister erneut am Reck und kam beim Ausgangswert von 7,5 auf 16,25 Punkte. «Ich bin auf dem besten Weg, wieder richtig fit zu werden», meinte Hambüchen zufrieden. «In dieser Atmosphäre ist das Adrenalin so richtig hochgekocht», fügte er hinzu. Seine Pferdübung, bei der er in der Vorwoche noch abgestiegen war, gelang ihm diesmal besser. Doch wie auch alle anderen Asse war Hambüchen nicht fehlerfrei und verstolperte den Barren-Abgang etwas.

In der Mehrkampf-Konkurrenz konnte Hambüchen nicht antreten, weil er wegen seiner Achillessehnen-Operation von den Ärzten noch kein grünes Licht für Boden und Sprung erhalten hat. Top-Favorit Boy war hingegen mit einer guten Bodenübung (15,25) gestartet und hatte nach zwei Geräten schon mehr als einen Punkt Vorsprung auf die Konkurrenz. Doch dann landete der Cottbuser beim Ringe-Abgang auf dem Hosenboden. «Ich bin richtig aus den Ringen gerutscht», meinte er danach und griff zudem beim Sprung mit der Hand auf. Damit war Nguyen uneinholbar enteilt.

Mit einer starken Barren-Übung auch ohne Tsukahara-Abgang (15,15) verdiente sich der Sportsoldat aus Bayern den ungefährdeten Mehrkampf-Erfolg. Er konnte es sich angesichts seines Vorsprungs am Schlussgerät Reck sogar zwei Wackler leisten. «Ich war ein bisschen nervös, deshalb hat es heute noch nicht optimal geklappt», sagte der Sieger, der selbst an seiner Barren-Schau noch etwas auszusetzen hatte. «Ich wollte noch mehr reinpacken. Nun hoffe ich, es klappt zu den deutschen Meisterschaften in zwei Wochen.»

Im Schatten des Sechskampf-Duells turnte sich der 29-jährige Oldie Eugen Spiridonov als Dritter wieder ganz dicht an die WM-Ränge heran. Sein erneuter Aufschwung eröffnet Bundestrainer Andreas Hirsch wieder einige Möglichkeiten mehr bei der Formierung der Tokio-Riege. Kurzfristig ausgefallen war der Ehmener Robert Weber mit einem steifen Nacken. Er muss nun bei den Meisterschaften in Göppingen seine letzte Chance suchen.