Sassnitz (dpa) - Die Extrem-Niederschläge der vergangenen Wochen haben einen riesigen Kreideabbruch an der Küste der Ostsee-Insel Rügen verursacht. Es handele sich um den größten Abbruch seit 2002, sagte Ingolf Stodian vom Nationalpark Jasmund. Damals stürzten rund 150 000 Kubikmeter Kreide und Mergel in den Abgrund. Der aktuelle Abbruch am vergangenen Wochenende umfasst ersten Schätzungen zufolge eine Länge von 100 Meter. Weitere Abbrüche seien zu befürchten. Das Nationalparkamt warnte vor Spaziergängen auf und unterhalb der Kliffkante.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.