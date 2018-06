New York (dpa) - Ungeachtet der bisherigen Spenden dauert die Not der Menschen am Horn von Afrika an. Die UN-Nothilfekoordinatorin hat zum Internationalen Tag der humanitären Hilfe zum verstärkten Einsatz gegen die Hungersnot auf. Die Öffentlichkeit habe großzügig gespendet, doch es reiche nicht aus. Es fehlten noch umgerechnet 700 Millionen Euro, um wirklich etwas tun zukönnen. 12 Millionen Menschen seien in Somalia, Kenia, Äthiopien und Dschibuti von Trockenheit und der daraus resultierenden Hungersnot betroffen.

